Klaviersommer: Musikkritik : Virtuose Klänge von Mikulska

Kleve Mehr als 600 Zuhörer kamen in den Forstgarten, um die deutsch-polnische Interpretin Aleksandra Mikulska am Flügel zu erleben.

Der Klevische Klaviersommer erweist sich jedes Jahr als wahrer Publikumsmagnet. Vielleicht ist es die schöne Atmosphäre im Forstgarten, in dem es grünt und blüht und wo man inmitten dieses Natur-Gefühls die Musik open-air erlebt – oder liegt es daran, dass jedes Jahr großartige Pianisten zu erwarten sind? Zum Eröffnungskonzert kamen jedenfalls mehr als 600 Zuhörer, um die deutsch-polnische Interpretin Aleksandra Mikulska am Flügel zu erleben. In deren Programm gab es vor allem Musik von Frédéric Chopin, der so gut in das Ambiente passt – und auch zu Mikulska, die derzeit Präsidentin der Chopin-Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland ist.