Musiksommer in Kleve : Musikalische Entdeckungen

Musiksommer in Kleve

Kleve Erfreulich vielseitig und gegenwartsnah präsentierte sich der 12. Musiksommer Campus Cleve bei seinem Eröffnungskonzert in der Stadthalle Kleve. Kein einziges Mal standen die Pianistenlieblinge Frédéric Chopin und Franz Liszt auf dem Programm, dafür einige ganz unvertraute Namen des 20. Jahrhunderts.

Eine motorisch-perkussive Toccata der polnischen Komponistin Grazyna Bacewicz (1909-1969) hatte etwa Naoko Aburaki aus Japan ausgewählt. Peiyun Xue (Niederlande) gestaltete mit viel Ruhe ein spätromantisch anmutendes Andante aus den „Songs of Moonlit Night“ des Tschechen Vítezslav Novák.

Bravourös meisterte der 16-jährige Philippe Gang, der schon in den vergangenen Jahren herausragte, das irrwitzige „Allegro tempestoso“ aus Sergej Prokofjews Klaviersonate op. 28, warf sich mit Leib und Seele hinein in die wuchtigen Toncluster und Perpetuum-mobile-Passagen.

Faszinierend auch eine komplexe, hochvirtuose Fuge aus der Sonate op. 26 von Samuel Barber (zu Unrecht fast ausschließlich für sein „Adagio for Strings“ bekannt). Aleandro Libano aus Italien schien ganz in dem Stück aufzugehen, sein Blick verlor sich in der Ferne und folgte der Musik auf ihren bizarr verschlungenen Wegen.