Kleve Nach der Diskussion um Peter Christian Beuth liegt ein Beschlussvorschlag für den Rat vor: Die Beuth-Plakette kommt in die Schwanenburg. Alle anderen Straßen, die vor 1933 ihren Namen bekamen, sollen ihn auch behalten.

Der Name Beuth bleibt der Stadt Kleve erhalten. Das empfahl der Hauptausschuss der Stadt Kleve mit großer Mehrheit. Sowohl die Straße soll weiter Beuth-Straße heißen, und auch die Gedenkplakette wird weiter öffentlich zugänglich sein. Ursprünglich hing die Plakette an seinem Geburtshaus an der Hagschen Straße, bis die Klever Bürgermeisterin Sonja Northing die Bronze in einem Schnellschuss über Nacht entfernen ließ, als sie von antisemitischen Äußerungen des preußischen Reformers Peter Christian Beuth (1781 in Kleve geboren und 1853 in Berlin gestorben) hörte.