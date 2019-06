Salon im Haus Koekkoek : Die Frauen der Villa Elsa

Kleve Die Gründerjahre-Villa mit ihren beiden Doppelgiebeln thront inmitten ihres Gartens und war seit über 100 Jahren Sitz und Heimstadt musischer Frauen. Ein Thema für den Salon im Haus Koekkoek.

Es war und ist letztlich die Liebe der Bewohnerinnen zu dem prächtigen Haus, das dieses Stück altes Kleve erhält. So thront die Villa Elsa, die ihren Namen nach der Lohengrin-Sage erhielt, bis heute in ihrem Garten. Beide, Haus und Garten, stehen inzwischen unter Denkmalschutz. „Wir müssen es diesen Frauen danken, dass sie dieses Denkmal erhalten haben und nicht verkauften“, sagt Meyer-Wilmes. Sie wohnt seit über 30 Jahren in dem Haus, das 1885 von einem reichen Kaufmann erbaut und 1895 von Generaloberst Karl Eugen Nütten übernommen wurde. Es seien disziplinierte Frauen gewesen, mit Militärs verheiratet, die, so Meyer-Wilmes auf eine Nachfrage aus dem Publikum, entweder abwesend oder sehr alt waren. Anna Startz schrieb Gedichte. Melancholisch gedachte sie beispielsweise lyrisch ihres vor Verdun gefallenen Sohnes. Die nur ein Jahr nach dem Einzug in die Villa 1886 geborene Tochter des Generalmajors, Gisela, wurde Malerin, berichtet Geisselbrecht-Capecki. 1906 heiratet sie den 20 Jahre älteren Albert Baur, Maler in Düsseldorf, 1909 wird ihre Tochter Ruth geboren, die später den Grafen von Bullion heiratet und eine Ballettausbildung machen wird. Gisela Baur-Nütten entdeckt in den 1920er Jahren ihre Liebe zu Italien. „1935 übernimmt sie von den Eltern die Villa Elsa, die sie vornehmlich für kürzere Aufenthalte nutzt“, sagt Geisselbrecht-Capecki. 1935 entsteht auch ihr einziges öffentlich zugängliches Werk in Kleve: die „Kreuzabnahme“ in der Stiftskirche Kleve. Dann zieht sie nach Italien, lebt von 1940-1943 in Rom und Anticoli. Im Krieg kehrt sie nach Kleve zurück, sieht Zerstörung und Wiederaufbau. Später malt sie mediterrane Landschaften und Motive aus dem Garten der Villa Elsa und wird Mitglied im Niederrheinischen Künstlerbund. 1976 und 1984 (posthum) gehören ihr zwei Ausstellungen im Haus Koekkoek.