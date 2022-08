Cinque-Sommernacht in Kleve : Wenn die Flöte zum Bumerang wird

Kleve Gabor Vosteen aus Dänemark gehört als „The Fluteman“ zu den Höhepunkten der Cinque-Sommernacht. Es gibt auch Comedy und Kabarett mit Kai Magnus Sting.

Der Countdown für die Cinque-Sommernacht läuft. Zweimal musste der Klever Kleinkunstverein rund um Bruno Schmitz sein Großereignis wegen der Corona-Pandemie verschieben. Doch jetzt sagen die Auguren, dass die Nacht der Kleinkunst-Nächte am Niederrhein endlich starten kann: Am Samstag, 20. August, soll es auf der Wiese hinter dem Tiergarten, da wo einst das Klever Schützenhaus stand, hoch her gehen. 2000 Karten haben Schmitz und seine Mitstreiter bereits verkauft. „Wir setzen alles daran, die letzten fünfhundert auch noch an den Mann und die Frau zu bringen“, ist Schmitz zuversichtlich bald wie vor Corona traditionell ein „Ausverkauft“ melden zu können.