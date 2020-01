Neues Atelier : Zins zieht ins Pannier-Gelände

Kleve Der Klever Bildhauer Zins gibt nach Jahrzehnten sein Atelier in der alten Bensdorp-Kakao-Fabrik auf. Investor Clemens Wilmsen hat ihm Räume im Pannier-Gelände angeboten, die den Künstler begeisterten.

Angekauft hat Pannier-Investor Clemens Wilmsen den Würfel. Denn es ist im Grunde das Statement, das Wilmsen gleich nach dem Kauf des Geländes abgegeben hatte: Er wolle, dass die Kulturtreibenden auf dem Gelände Bestand haben. Das betonte er jetzt wieder: „Wir wollen den Stand so ertüchtigen, dass das perspektivisch tragfähig ist“, sagt Wilmsen. Er sehe sehr viel Leben auf dem Gelände, beim „Theater im Fluss“, das unbedingte Anerkennung verdiene, beim Kung-Fu-Verein „Wing Tsun“, der „Move-Factory“ und all den anderen, die hier heimisch seien und die man als Geschenk für Kleve im Allgemeinen und das Quartier im Besonderen ansehen müsse. Im Grunde sei die Idee eines Kultur- und Quartierszentrums für die Oberstadt in den alten Fabrikgebäuden sehr reizvoll, sagt Wilmsen mit Blick über den Hof. Er wolle jetzt als nächsten Schritt unter dem Würfel in der alten Pförtner-Loge einen Treffpunkt für all die Menschen auf dem Gelände einrichten.

Der Würfel gibt aber auch noch ein zweites Statement ab: Er verweist auf den Künstler, der bald täglich an der Pforte vorbei zu seinem Arbeitsplatz gehen wird: Günther Zins hat nämlich nach Jahrzehnten sein Atelier aus der alten Bensdorp-Fabrik in die Oberstadt auf das Pannier-Gelände verlegt. Clemens Wilmsen habe ihm ein Angebot gemacht, das er nicht habe ablehnen können, sagt der Bildhauer, dessen Werke auf Plätzen und Häusern in der ganzen Republik von der Leichtigkeit der Skulptur erzählen. Wilmsen zeigte ihm die ehmalige Schlossetei in den Werkshallen – mit einem abgetrennten Raum, in dem Zins den Stahl und Schweißstellen schleifen kann, mit einem großen Raum, in dem geschweißt werden soll, mit einem Sanitärraum und schließlich einem großzügigen Dachtsuhl, in dem fertige Werke verwahrt werden können. Die Regale dafür sind aus alten Zeiten auch noch da. Zuvor muss der Bildhauer aber sanieren: Zwar gibt es in den Räumen eine prächtige Werkbank mit kräftiger Eichenplatte, die auch schweren Arbeiten standhält, doch Wände, Decken und Böden müssen noch ausgebessert und gestrichen werden. „Trotzdem – die Räumen sind richtig gut“, sagt Zins. Das fange beim großen Tor im Parterre an: „Da passen Zwei-Meter-Werke locker durch. Ich muss jetzt nicht mehr durch’s Atelierfenster abseilen, man kommt ebenerdig raus“, sagt Zins.