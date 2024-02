Darstellung in Kleve Dieses Theaterstück bringt das Thema Frauenmorde auf die Bühne

Alle 72 Stunden stirbt in Deutschland eine Frau durch die Hand ihres Ex-Partners, Stalkers oder eines gekränkten Abgewiesenen. Dies ist eine statistisch belegte Tatsache. Unter dem Titel „72 Stunden. Eine Anklage.“ brachten neun jugendliche Schauspieler vom Theater im Fluss diese erschütternde Realität in Form eines Theaterstücks auf die Bühne. Unter der Regie von Sarah Aballo überzeugte die Gruppe „Master of Drama“ mit intensivem und engagiertem Spiel.