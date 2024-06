Krimis und Komödien So wird die neue Theatersaison in Kleve

Zwei nackte Männer, eine düpierte Ehefrau, ein Escort-Girl und nicht zuletzt auch noch eine Flinte sind die Zutaten für ein quirliges Stück Theater des französischen Autors und Schauspielers Sebastian Thiery. Wie eine Versuchsanordnung mutet die Besetzung der französischen Komödie „Zwei Männer – ganz nackt“ an, wie eine Kreuzung der Filme „Hangover“ und „Täglich grüßt das Murmeltier“. Denn im Mittelpunkt steht ein Gedächtnisverlust, der in eine Handlung mit absurden Wendungen mündet: Zwei Männer wachen nackt nebeneinander auf und werden von der Frau des einen erwischt, für die die Situation eindeutig ist. Doch die zwei Nackten können nichts erklären. Und: Sie werden noch öfter nebeneinander nackt aufwachen. Wie und warum, das fragen sich nicht nur die Zuschauer – und bekommen die Lösung am 15. November, 20 Uhr, auf der Bühne der Klever Stadthalle mit Rufus Beck und Peter Kremer in der Rolle der nackten Männer in einer Inszenierung des a.gon-Theaters gleich geliefert.