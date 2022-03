Coskun Percussion Trio : Tausendundein Rhythmus aus der Trommelwelt des Orients

Kleve Im Kinderkonzert des „Coskun Percussion Trios“ am Sonntag, 13. März, um 15 Uhr in der Klever Stadthalle spielt die musikalische Familie auch auf Akkordeon, Hang und mit Gesang annähernd 1000 und einen Rhythmus.

Wie klingt ein Kamel in der persischen Wüste, ein Ausrufer in Ägypten, ein Geschichtenerzähler auf dem türkischen Basar? Der fantastische Rahmentrommler und Perkussionsdozent Murat Coskun hat nicht nur diese Geschichten, sondern auch viele Trommeln aus dem Orient im Gepäck, wenn er zusammen mit seinen großen Kindern Yasha und Malika nach Kleve kommt. Im Kinderkonzert des „Coskun Percussion Trios“ am Sonntag, 13. März, um 15 Uhr in der Klever Stadthalle spielt die musikalische Familie auch auf Akkordeon, Hang und mit Gesang annähernd 1000 und einen Rhythmus, der ganz bestimmt ins Ohr und unter die Haut geht. Geheimnisvolle Figuren und faszinierende Perkussionsinstrumente prägen die Musik- und Geschichtenwelt der Türkei, des Iran, Indiens, Nordafrikas, mitunter auch Italiens und der Schweiz. Großes und kleines Publikum hört von Rufern, Helden, Spielern und Tänzerinnnen. Murat Coskun und seine Kinder wählen dabei aus dem traditionellen Rhythmus-Repertoire, singen Lieder und erklären ihre Instrumente.