Auf der Wiese im Forstgarten : Cinque-Sommernacht soll endlich starten

Kleve 2500 Gäste erwartet der Kleinkunstverein Cinque auf der Wiese am alten Schützenhaus in Kleve hinter dem Tiergarten im August. Jetzt stellte der Verein das Programm des Abends vor.

Verfehlt hat der Klever Kleinkunstverein um seinen Vorsitzenden, den Klever Kulturmanager Bruno Schmitz, die Marke nie. Das soll auch am Samstag, 20. August, 20 Uhr, wieder so sein, wenn das „größte Kleinkunst-Open-Air am Unteren Niederrhein“ (so Schmitz) endlich über die Bühne gehen kann. Dann werden 300 Biertische mit 600 Bänken aufgestellt auf der Wiese hinterm Kriegerdenkmal, das einst mitten auf dem Vorplatz des abgerissenen Schützenhauses stand. Bruno Schmitz ist sicher: „Die Leute wollen feiern, sie wollen endlich wieder raus – und wir wollen ihnen etwas bieten. Karabett-Acts, gute Musik, einen tollen Moderator und Top-Acts“, sagt er. Zu den „Top-Acts“, wie Schmitz die von ihm ausgesuchten Kabarettisten und Kleinkünstler neudeutsch bezeichnet, gehört auch Sting. Natürlich nicht einfach Sting, Sondern Kai-Magnus Sting, der Geschichten aus dem Ruhrpott an den Niederrhein bringt. „Hömma, wie isset denn?“, leitet der Mann aus dem Pott seine Geschichten von Tante Ingeborg und der Odyssee auf der A40 , ein.

Und aus dem Hart-an-der-Grenze-Sacklager mit Kabarett kennt Schmitz die Truppe mit dem komischen Namen: „Reis against the Spülmaschine“ nennt die sich, die auch gerne als „die fitteste Band der Welt“ firmiert. Es ist ein Musik-Comedy-Duo, das schon etliche regionale Songslams gewonnen hat und von Mozaert bis Mike Forster, von Simon & Garfunkel bis zu den Beasty Boys musikalisch verballhornt alles drauf hat, verspricht Schmitz.

Wer‘s gerne alkohlisch hat: Eine Cocktailbar ist auch da. Nicht zu vergessen Bier (also Pils, so das Cinque-Team) und Wein. Dabei die letzteren beiden auch fließen, haben die Organisatoren 35 Leute engagiert, die die Getränke zu den Plätzen bringen, es gibt drei Bierstände. Am Eingang sollte man Biermarken kaufen, sagt Schmitz. Eigene Getränke mitbringen? „Geht nicht“, sagen alle unisono. Denn der Verein muss die Kosten für die große Veranstaltung stemmen: 100.000 Euro stehen auf der Sollseite. Die müssen rein kommen. Und wenn‘s ein Plus gibt, dann geht das in die Vereinskase für weitere Veranstaltungen des Kleinkunstvereins. Zwar untersützt die Stadt die Veranstaltungen, aber: „Sponsoren sind gerne gesehen“, heißt es ebenso unisono. Und noch etwas: Es gibt keine Platzreserviereung. Also früh kommen. Schmitz verspricht deshalb, dass alle, die Schlange stehen müssen, gut versorgt werden.