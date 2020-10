Neues Programm 2020/21 : Cinque meistert Corona mit Kabarett

Tobias Mann macht den Auftakt beim Cinque-Programm. Er gastiert Anfang November auf der Bühne in der Aula der Beuys-Gesamtschule. Foto: Cinuqe/Thomas Klose tom@klosephoto.com

Kleve Trotz Pandemie hat der Klever Kleinkunstverein Cinque ein neues Programm auf die Beine gestellt und startet mit Tobias Mann in die Saison 2020/21. Die Sommernacht wurde auf kommendes Jahr verschoben

Knallrot ist das Heft für die 31. Saison des Klever Kleinkunstvereins Cinque. Knallrot, damit man es nicht übersieht. Denn trotz Corona darf wieder gelacht werden in der Aula der Joseph-Beuys-Gesamtschule, die die derzeitige Spielstätte des Kleinkunstvereins für Kabarett und Comedy in Kleve ist. „Wir wollen Euch zeigen: Wir sind noch da“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Bruno Schmitz.

„Das Virus hat uns übel mitgespielt“, blickt Schmitz auf 2020 zurück. Die berühmte Sommernacht des Vereins musste auf 2021 verlegt und etliche Abende mussten verschoben werden. So war Volker Weininger für März geplant. Doch erst jetzt im September war „Der Sitzungspräsident“ in Kleve zu erleben. „Das war quasi unsere Generalprobe, wie wir Corona meistern werden“, sagt Schmitz. Eine neue Bestuhlung, das Bierchen oder die Bionade gibt’s gleich zu Beginn des Kabarett-Abends und die Ehrenamtler des Verein „geleiten“ die Gäste zu ihren Plätzen. „Wir haben die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sehr ernst genommen – deshalb sind immer viele von unserem Team im Einsatz, wenn wir Kabarett geben“, sagt Schmitz. Denn jeder Besucher soll das Gefühl haben: Hier bin ich sicher aufgehoben – vom Hygiene-Spender bis zum Stuhl. „So kann man Kultur auch in schwierigen Zeiten genießen. Denn Lachen muss sein, Lachen hilft uns weiter. Ja, ich würde sagen: Kultur ist in diesen Zeiten für uns alle überlebenswert“, sagt der Kleinkunstmanager und schiebt das schmale Heftchen (seit 31 Jahren im gleichen Design und immer noch aktuell) im Corona-Abstand über den Tisch.

info Cinque vorerst weiter in der Beuys-Aula Spielort: Aula der Joseph-Beuys-Gesamtschule. Ackerstraße 80 in Kleve. Vorstellungsbeginn ist immer 20 Uhr, Einlass ist 19 Uhr. Kartenvorverkauf Karten für Cinque gibt’s im Bioladen an der Kalkarer Straße, in der Buchhandlung Hintzen an der Hagschen Straße und im Kulturbüro Niederrhein an der Nimweger Straße, jeweils in Kleve.

Den Auftakt macht Tobias Mann mit seinem Programm „Chaos“ am Freitag, 6. November. Mann ist mit diversen Kleinkunstpreisen dekoriert und hat zusammen mit Christoph Sieber eine eigene ZDF-Sendung. Und doch freut er sich, auch unter Corona-Bedingungen wieder vor Publikum spielen zu dürfen, sagt Schmitz. Er hatte Mann schon vor Jahren in der Viller Mühle beim Kabarett-Abend „Hart an der Grenze“ und freut sich auf den prominenten Gast.

Prominent und mit fester Fan-Gemeinde in Kleve ist auch Gast Nummer zwei auf der Cinque-Bühne. Konrad Beikircher gehört zu den Künstlern, die der Kreisstadt am Rande der Republik seit über 30 Jahren die Treue halten und der auf diversen Bühne in Kleve gespielt hat – sogar im berühmten Café Lensing Anfang der 1990er Jahre. Deshalb heißt das Programm auch „400 Jahre Beikircher“, weil der Köln-Bonner aus Tirol seit gefühlt 400 Jahren auf der Bühne steht.

„Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ ist nicht Titel des Programm, sondern des Duos, das seine ganz eigene Art von Kabarett entwickelt hat, so Schmitz. Wiebke Eymes und Fridolin Müller wollen ein finales Feuerwerk auf der Fensterbank bieten. Am Samstag, 23. Januar. Musikalisch geht’s am Samstag, 20. Februar weiter, wenn „Wildes Holz“ seinen Parforce-Ritt von Menuett bis Madonna bietet. Auch das Trio begeisterte bei Hart an der Grenze. Am 29. Mai kommt Stefan Waghubinger aus dem Süden der BRD an den Niederrhein und gibt am 29. Mai beste Wortkunst.