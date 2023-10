Vier Kabarettabende und eine Sommernacht So wird das Cinque-Programm auf dem Meyerhof

Ruhe gönnt sich das Team vom Klever Kleinkunstverein Cinque nicht: Erst vor wenigen Wochen fiel im Spiegelzelt auf der Wiese am ehemaligen Schützenhaus nach 19 Vorstellungen in 14 Tagen für zwei Jahre der Vorhang. Organisiert hatte das die Kerntruppe des inzwischen auf 250 Mitglieder angewachsenen Kulturvereins, es gab zwei Wochen Kleinkunst Schlag auf Schlag. „Das haben wir alles ehrenamtlich gestemmt“, sagt Cinque-Vorsitzender Bruno Schmitz. Es sei zwar ein Berg Arbeit gewesen, dieses Mammutprogramm zu stemmen und glatt über die Bühne zu bekommen. Aber eine befriedigende. Man werde jetzt zügig den Kontakt zur Stadt und zu möglichen Sponsoren suchen, um das Ganze in zwei Jahren im Spiegelzelt wieder mit großem Programm auf die Beine stellen zu können, dann aber mit entsprechender Förderung.