Kleve : Der Schriftsteller als Praktikant

Kleve Der Klever Autor Christoph Klimke arbeitet am Samstag, 23. Oktober, in der Klever Buchhandlung Hintzen. Das ist eine Aktion zur ,Woche des unabhängigen Buchhandels’. Er steht allen Besuchern Rede und Antwort.

Doch jetzt wird der Autor, der zuletzt das auch autobiografisch geprägte und in Teilen in Kleve spielende Buch „Der Koloss“ veröffentlichte, Praktikant. „Den Autorensamstag in der ,Woche des unabhängigen Buchhandels’ mit Christoph Klimke, der im letzten Jahr ausgefallen ist, holen wir am Samstag, 23. Oktober nach. Christoph wird von 11 bis 14 Uhr bei uns Kunden beraten und Bücher verkaufen, er freut sich auf ,sein Praktikum’, verkündet Sigrun Hintzen von der Buchhandlung Hintzen. Dann wird Klimke, der in Kleve am Stein-Gymnasium Abitur machte und heute in Berlin und Heidelberg lebt, die Klever Buchhandlung zu seinem Lieblingsort machen.