Kleve : Keine Heiligenverehrung

Joseph Beuys: Mann und Frau, 1956 (Ausschnitt). Aus dem Buch „Joseph Beuys. Intuition!“ das zur gleichnamigen Ausstellung in Kleve jetzt im Steidl-Verlag erschien. Foto: Repro: Matthias Grass

Kleve Beim Steidl-Verlag ist das Buch zur Beuys-Jubiläums-Ausstellung im Klever Museum Kurhaus erschienen. Der Band erzählt von den Anfängen des Weltkünstlers bis zur Professur und hat 120 Abbildungen.

Joseph Beuys stand im „Bonner Loch“, stand da und sang. Sang gegen Raketen, gegen den amerikanischen Präsidenten: „Sonne statt Reagan“ hieß der Song, den er mit Mitgliedern der Rockband BAP einstudiert hatte. Beuys schwang das Mikro am langen Kabel, sang den eher schrulligen Text, war lustig. Später wurde das Ganze als Single gedruckt und mit Beuys Unterschrift zum Multiple, zu Kunst.

Es war die Zeit des Nato-Doppelbeschlusses, der Friedensdemonstration in Bonn und der Gründung der Grünen. „100 Jahre Einsamkeit: Über Beuys, 1921 bis 2021“ titelt Hörspielautor Karlheinz Koinegg seinen Text über den Künstler, der im vergangenen Jahr 100 Jahre alt geworden wäre und den NRW groß feierte. Koinegg erzählt von Revolutionären, von „Willy wählen“ und eben vom weltberühmten Künstler Joseph Beuys, der im Bonner Loch stand und sang. Eine Szene, die Koinegg plastisch lebendig ins Heute rettet.

Das Beuys-Jahr wurde groß gefeiert, viele Museen und Kultureinrichtungen beteiligten sich an der Feier des Landes zu Ehren seines großen und in Kleve aufgewachsenen Nachkriegskünstlers. So auch das Klever Museum Kurhaus. Kurhaus-Direktor Harald Kunde hatte einen Katalog geplant und fand im Steidl-Verlag den richtigen Mitstreiter, diesen Katalog bibliophil anzulegen. Jetzt liegt das Buch vor, kostet 58 Euro, ist 256 Seiten stark und mit 120 Abbildungen im Museumsshop und im Buchhandel zu haben.