Museum in Rindern Arenacum erweitert seine fotografische Sammlung

Der Blick geht vom Deich auf den Fluss, der hier schon Strom ist. Geduckte Flussschiffe kämpfen sich durch Gischt und auf dem Wasser liegenden Dunst. Im Hintergrund strecken sich Kräne in den grauen, hohen Himmel. Helmut Berghaus hat den Rhein und die ihn umgebende Landschaft in seinem Foto porträtiert. Das Schwarz-Weiß-Bild ist voller Ruhe und Spannung zugleich, zeitlos, klar im Aufbau, fein abgestuft in den grauen, schwarzen und weißen Tönen des Papier-Abzugs. Markant schwarz wie Schattenrisse stehen darin die Schiffe. Ein Foto, das typisch für die Werke des Klever Fotografen ist. Das Museum Arenacum in Rindern hatte jüngst 19 seiner Schwarzweiß-Fotografien unter dem Titel „Kontrast und Kontur“ gezeigt. Motiv: Die niederrheinische Landschaft, die Düffel, die er selbst eine „Landschaft ohne optische Höhepunkte“ nennt. Und der er mit seinen Bildern letztlich doch diese Höhepunkte gibt. Der ehranamtliche Direktor des Museums Arenacum Frank Mehring und sein Team haben sich jetzt entschlossen, Fotos von Helmut Berghaus in die Sammlung des kleinen Hauses in Rindern zu übernehmen.