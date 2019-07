Kurhaus : Keramik aus dem Bauhaus im Kurhaus

„Als der Kaffeetisch zur Galerie wurde“ heißt es ab Sonntag im Klever Museum Kurhaus.

„Als der Kaffeetisch zur Galerie wurde. Keramik um 1930“ heißt es jetzt ab Sonntag bis zum Herbst im Museum Kurhaus. Eine Ausstellung aus Anlass des 100jährigen Bauhaus-Jubiläums. Dazu hat das Museum tief in den Fundus der 2012 von Sammler Werner Steinecke ans Museum gegebene Keramik-Sammlung gegriffen und ungezählte Stücke auf Tische und in die Vitrinen gezaubert. Nicht ohne dass Steinecke nochmals selber tief in seine schier unerschöpfliche Sammlung griff und nochmals etliche sehenswerte „Pöttkes“, wie er liebevoll seine Töpfe und Teller und Schalen und Tassen nennt, hervorholte. Die werden dann auch noch als generöse Schenkung (so Kunde) rund um die ausgewählte Bauhaus-Keramik ebenfalls ans Klever Museum gehen.

Später musste die 1896 in Lyon geborene Friedlaender fliehen. Sie war Jüdin und die Nazis setzten ihrer Karriere abrupt ein Ende – wie die bei vielen anderen Architekten, Künstlern und Keramikern des Bauhauses. Wobei andere, wie Steinecke bissig berichtet, durchaus auch für die neuen Machthaber weiterarbeiteten. „Das Bauhaus ist keine Einheit - nicht künstlerisch und nicht politisch“, sagt er. Friedlaender emigriert über Holland in die USA.

Wie grafisch, wie modern und abstrakt das Design auf Teller und Schalen ist, zeigt sich gleich hinter dem Eingang im Kurhaus: Blickt man die lange Achse des Flurs entlang in Richtung Wandelhalle, bleibt der Blick fasziniert an einer Wand mit scheinbaren Wandarbeiten hängen.

Die Ausstellung selbst in den Sälen des Friedrich-Wilhelm-Bades überrascht: Auf der einen Seite die Stücke in den Vitrinen, einige auf hohen Borden an der Wand und auf der anderen Seite dann hinter den Glastüren die ganze Fülle auf einem Sammelsurium von Tischen. Ohne die 30-seitige Broschüre, die es zur Ausstellung an der Kasse gibt, kann man den Überblick verlieren. Die Broschüre gibt’s kostenfrei an der Kasse.