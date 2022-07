„Perspektivwechsel“ : Neue Ausstellung bei „Kunst und Gäste“

Dozentin Kirsten Becken (rechts) mit ihren Studierenden in der Ausstellung „Perspektivwechsel“ bei „Kunst und Gäste“. Foto: Kirsten Becken

Kleve Ein Semester lang haben sich Design-Studierende der Hochschule Rhein-Waal mit dem Perspektivwechsel befasst: Vom Ukraine-Krieg bis zur Zeit nach Corona geht die Bandbreite. Eine Ausstellung bei „Kunst und Gäste“ in Kleve.

Das Bild ist eine Idylle: Eine Wippe, ein Karussell, das sich im Kreise dreht, eine sonnengelbe Bank auf sandfarbenem Grund. Umgeben sind sie von einer lindgrünen Wiese, hellblau einladend die Sitze der Schaukel und des Karussells.

Das Bild ist keine Idylle: Brandschwarz ist der sandfarbene Grund, verbeult und surreal verbogen die Geräte und wie ein ekliger Mülleimer mittendrin das Hinterteil einer Rakete mit verbogenem Leitwerk. Das lindgrün ist verschwunden.

Es ist eine russische Rakete, die auch vor dem idyllischen Spielplatz keinen Halt machte, weil russisches Militär sie dahin geschossen hat. Die beiden schematische Zeichnungen vom Kinderspielplatz wirken wie aus einem Animationsfilm für Kinder. Beiden Szenen werden bei „Kunst und Gäste“ ausgestellt. „Meine Fotoserie soll verdeutlichen, wie das Leben in der Ukraine sich seit der russischen Invasion vom 24. Februar 2022 verändert hat. Alle Objekte wurden mit Hand gefertigt und repräsentieren realistische Szenen und tragische Geschehnisse aus diesem Krieg“, sagt Daria Lipska. Sie ist Studentin der Hochschule Rhein-Waal, kommt aus der Ukraine.

Es sind schwierige Zeiten: Corona, der Krieg in der Ukraine und nicht zuletzt der Klimawandel. Alles Themen, die auch in die neue Ausstellung im ehemaligen Café Lust in der Klever Innenstadt an der Münze Einzug gehalten haben: 15 Studierende des Fachbereichs Design der Hochschule Rhein-Waal haben zusammen mit ihrer Dozentin, der Fotografin Kirsten Becken, ein Semester lang einen „Perspektivwechsel“ versucht. Dazu gehört auch Lipska, deren Perspektivwechsel in die Katastrophe führt, in die Katastrophe des Krieges mit brandschwarzen Sand auf dem Kinderspielplatz.

Das ist die eine Seite des Perspektivwechsels, den die Studierenden in dem Semester zusammen mit Becken ausgearbeitet und in künstlerischer Form als Design umgesetzt haben. Aber es gibt auch die andere Seite: Beispielswiese das gefühlte Ende der Corona-Beschränkungen, die die Menschen wieder real zusammenführt, sie in Anwesenheit aufeinander treffen lässt. „Man konnte wieder Kontakte aufbauen, zusammen im Team arbeiten in richtiger Präsenz – das war allen Studierenden wichtig“, sagt Becken, die jetzt das Ergebnis im Café Lust bei „Kunst und Gäste“ präsentiert. Die Arbeiten sind durch die großen Schaufenster des Ausstellungsraumes im ehemaligen Café zu sehen. Eine Führung gibt es nach Vereinbarung.

Es entstanden in dem Semester Arbeiten auf Papier in den verschiedensten Techniken. Vor allem als Fotografie und in Mischtechnik, sagt Becken. Schön setzt sich eine Fotostrecke mit den endlich wieder möglichen Berührungen auseinander: Finger die sich zart, fast gar nicht berühren. Hände, die von hinten beleuchtet strahlend ineinander greifen. Es sind Studierende aus allen Semestern, die an diesem Seminar teilnehmen konnten. Dabei fühlten sich viele wie im ersten Semester, weil es erstmals auch den „richtigen“ Kontakt gegeben habe, sagt Becken. Sie ist als Dozentin mit dem Ergebnis zufrieden: Es seien gute Arbeiten herausgekommen, es habe auch sehr gute Gruppenarbeiten gegeben.