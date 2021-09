Kleve : Streichquartett pur – Asasellos übernehmen Konzertabend

Kleve Programmänderung beim nächsten Reihenkonzert in der Klever Stadthalle mit Werken von Johannes Brahms, Bela Bartok und Dmitri Schostakowitsch.

„Maybe yes, maybe no“ steht als Titel über dem nächsten Reihenkonzert, schließlich wusste in der Planungsphase keiner, ob das Konzert stattfinden könne oder nicht. Nun ist es nicht das Virus, das die Konzertplanungen durchkreuzt, sondern eine Armverletzung der Klarinettistin Beate Zelinsky, mit der diese vorerst nicht spielen kann. Im Duo mit ihrem Klarinettenpartner David Smeyers und dem Asasello Quartett sollte sie beim nächsten Reihenkonzert auf die Stadthallenbühne. Das Sextett-Programm ist nicht realisierbar, aber die Asasellos sind bereit zur freundlichen Übernahme: am Dienstag, 5. Oktober, 20 Uhr, heißt es in der Stadthalle: Streichquartett pur!

Das seit zwanzig Jahren bestehende Asasello Quartett gründete sich in der Klasse von Walter Levin in Basel. Es folgten Studien beim Alban Berg Quartett an der Musikhochschule Köln, wo das russisch-schweizerisch-polnisch-finnisch besetzte Quartett inzwischen seinen Lebensmittelpunkt hat. Für das Debüt in Kleve haben die vier Vollblutstreicher*innen ein Programm zusammengestellt, das es in sich hat. Es beginnt mit Opus 51 Nr. 1 von Johannes Brahms, mit dem dieser nach zwei Jahrzehnten Quartettstudien an die Öffentlichkeit ging. Es folgt das Streichquartett Nr. 6 von Béla Bartók, der die Arbeit daran als Gast von Paul Sacher in der Schweiz begann, es wegen Ausbruch des zweiten Weltkriegs aber in Budapest vollendete. Wir schreiben das Jahr 1939, Bartók emigiert, und die Uraufführung von Nr. 6 fand dann in den USA statt.