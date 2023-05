Antje-Britt Mählmann eröffnet Projektraum-Ausstellung Architektur-Träume und klingendes Holz

„Satomi Edo – Taka Kagitomi“ heißt die neue Ausstellung an der Bahnhofstraße 25 in Kleve, die man wie immer an den Öffnungstagen (Sa. + So. 13 bis 17 Uhr) anschauen oder an den anderen Tagen durch die wandfüllenden Schaufenster in großen Teilen erleben kann. Eröffnet wird die Schau am Samstag, 13. Mai, 16 Uhr von der Direktorin des Museums Schloss Moyland, Antje-Britt Mählmann. Es ist das 56. Ausstellungsprojekt vom Kulturverein des Teams Elisabeth Schink, Ulrike Schoulder und Dirk Knickhoff.