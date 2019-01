Freundeskreis sammelt: Ein neuer Lieste für Koekkoek

Kleve 1840 malte der niederländische Künstler Cornelis Lieste die Landschaft mit Hirten. Jetzt sammelt der Freundeskreis der Klever Museen für den Ankauf des Bildes, das schon im Haus Koekkoek zu sehen ist.

„Das Gemälde stammt aus dem 1850er Jahren, in denen Cornelis Lieste mit Ausstellungen in den Niederlanden der Durchbruch als Maler gelang. Lieste, der keine akademische Ausbildung genossen hatte, wurde 1841 als Mitglied der Kunstgesellschaft Arti et Amicitiae in Amsterdam aufgenommen“, sagt Ursula Geisselbrecht-Capecki, die künstlerische Leiterin des Künstlerhauses Koekkoek. Haus Koekkoek möchte das Cornelis-Lieste-Gemälde gerne erwerben. Dafür sammelt der Freundeskreis der Klever Museen Spenden, die Hälfte der Summe ist auch bereits aufgebracht. Das Gemälde ist ein Beispiel für die prächtige ;Malerei des Niederländers, der 1817 in Haarlem geboren wurde und 1837/38 beim Wintermaler Johannes Roosenboom lernte. Liestes Sommer- und Winterlandschaften bekamen noch einmal einen deutlichen Schub, nachdem er 1840 nach Kleve und dann in das Rheinland und die von Koekkoek hochgelobten Landschaften an Mosel, Ahr und Düssel gereist war. Wie damals üblich, ließ sich der Landschaftsmaler die Staffagefiguren von einem Kollegen, in dem Fall ein Freund Liestes, ins Bild setzen. Hier ist es der Tiermaler Simon van den Berg (Overschie 1812-1891 Arnhem). „Das Gemälde weist eine feine, souveräne Malweise auf“, sagt Geisselbrecht-Capecki. Denn Liestes Werke würden eine tiefe Ruhe und fast religiöse Naturbewunderung ausstrahlen. In späteren Werken habe der Niederländer sich in der Lichtauffassung an dem französischen Maler des 17. Jahrhunderts, Claude Lorrain, orientiert