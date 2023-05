Kultur-Highlight in Kleve „Anders Märchen“ mit dem Chaostheater

() Das auf 17 Menschen angewachsene Chaostheater von Theater im Fluss hat zehn Märchen in Eigenarbeit dramatisiert und modernisiert. „Anders“, schräg, komisch, philosophisch – für kleine Kinder nicht geeignet. Nach der Premiere von „Anders Märchen“ gibt es eine Aufführung am heutigen Samstag, 27. Mai um 20 Uhr, und am morgigen Sonntag, 28. Mai um 16 Uhr an der Ackerstraße. Die zehn Szenen aus der „Jetzt-Zeit“ oder der Zukunft springen von einem Genre ins nächste: Vom Psycho-Comedy-Thriller „Hänsel und Gretel“, über „Alice“ als surrealer Polizeibericht, dem Hollywood-Beauty-War „Snowwhite“ bis hin zu dem „Alibaba“-Matrixdrama werden amüsante Unterhaltung, aber auch tiefergehende Einsichten vermittelt.