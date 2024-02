Liste von Ankäufen 1,7 Millionen Euro für neue Kunst im Museum Kurhaus

Die so genial ins Holz geschnittenen und bis heute so modern und lebendig wirkenden Heiligen Drei Könige des Henrik Douvermann (1480 bis 1543/44) waren der teuerste Kunst-Ankauf in der Geschichte des Museums Kurhaus Kleve. Damit kamen sie nach Hause, in die Region, wo sie zwischen 1530 und 1535 entstanden sind. Um Caspar, Melchior und Balthasar im Kurhaus halten zu können, war eine enorme Kraftanstrengung und der Schulterschluss aller 16 Bundesländer nötig. Dieser gelang, weil die drei Könige aus der Hand eines der genialsten Bildschnitzer des ausgehenden Mittelalters in Deutschland als regional verankertes nationales Kulturgut gelten. Den gelungenen Schulterschluss betonte auch Prof. Frank Druffner, stellvertretender Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, im Katharina von Kleve Saal im Museum Kurhaus, als die Figuren 2018 dem Museum übergeben wurden.