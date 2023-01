Sonderausstellung Kleine Künstler zeigten ihre Werke im Museum Goch

„Ich habe meine Schwerpunktarbeit im dritten Ausbildungsjahr der Kunst mit Kindern gewidmet. Dabei ging es um die Frage, ob sich ihre Identität durch die künstlerischen Erfahrungen weiterentwickelt“, sagt Brosch. Genauer gesagt hat er sich in den ersten vier Wochen theoretisch mit der Thematik auseinandergesetzt. „Zuerst ging es um die reine Wissensvermittlung. Welche Farben gibt es? Welche Formen von Kunst gibt? Auch der Besuch des Museums und eines Ateliers standen auf dem Programm. Danach wurde praktisch gearbeitet. Vier Wochen lang haben wir gemalt, gewerkelt, unheimlich viel ausprobiert und experimentiert. Die Kinder durften malen und schaffen, was sie wollten“, sagt Brosch, der in seiner Freizeit täglich malt. Diese Kreativität möchte er sich auch weiter zunutze mache. „Ich werde wahrscheinlich nach meiner Ausbildung eine Weiterbildung zum Kunsttherapeuten absolvieren.“