Neue Ausstellung in Kalkar „Märchenbuch (nicht nur) für Kiffer“

Er macht aus seinem langjährigen Konsum von Cannabis keinen Hehl. Und bestätigt auch gerne, dass bei der einen oder anderen Fotoserie sicherlich eine „lustige Zigarette“ im Spiel war. An dem Tag, an dem die Bundesregierung ihren künftigen Umgang mit Haschisch öffentlich gemacht hat, stellte der Fotograf Klaus Siepmann der Rheinischen Post seine Ausstellung „Surrealistisch-Psychedelische Photographien“ vor, die am Samstag, 15. April, in der Kalkarer Galerie studio20.21 eröffnet wird. Siepmann hat in seiner Ruhrgebiets-Heimat ebenso wie in Spanien und seiner heutigen Wahlheimat Rügen ganz klassisch als Fotograf gearbeitet, für Zeitungen und gewerbliche Auftraggeber. Jetzt, mit bald 68 Jahren, möchte er „den Rest seines Lebens der Kunst widmen“, wie er sagt. In Kalkar hat er seit langer Zeit seine erste eigene Ausstellung.