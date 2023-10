Karin Kneffel in Kleve „Das Betrachten dieser Bilder macht glücklich“

Groß, geradezu wandfüllend hängen die Trauben im Himmel. Grauweiße, teils dunkle Wolken bedecken das Blau dieses Himmels. Auf einem anderen Bild schillern die Trauben teils durchsichtig im Gegenlicht in einer wahren Farbenpracht. Alle stehen sie, wenn auch leicht unscharf, plastisch wie greifbar auf den großen Leinwänden der Gemälde. Real und surreal zugleich, in ihrer Unschärfe und der schieren Größe irgendwie entrückt. Wunderschön einerseits, andererseits aber machen sie in ihrer Surrealität unsicher, üben einen Sog aus, der fesselt. Denn schnell stellt sich die Frage, was sieht man dort eigentlich hinter dem so realen Bild, was passiert da? „Ein Werk von Karin Kneffel zu betrachten, macht glücklich“, erklärt die Kunsthistorikerin Anna Wesle im Katalog zur neuen Ausstellung im Kurhaus Kleve. Denn die in Düsseldorf lebende Künstlerin erlaube es sich, „schön“ zu malen, lege großen Wert auf eine geglättete, perfektionierte Oberfläche ihrer Ölmalerei. „Ihre Motive verlocken und sprechen die Betrachtenden direkt an, reife Äpfel und Weintrauben, sinnliche Wassertropfen auf Glasscheiben, atmosphärische Kerzenbilder, samtige Textilien und faszinierendes Feuer, seit wenigen Jahren auch Marien und Jesuskinder“, schreibt Wesle.