Konzerte Kalkar : Anna Lucia Struck und Anna Pitz eröffnen Konzertreihe

Kalkar Auftakt der Konzertreihe im Kalkarer Rathaus mit Laura Pitz und Anna Struck: Zu hören gibt es Mozart, Schubert, Liszt, Mahler, Debussy, Strauss und Brahms.

Die aus Kolumbien stammende und in Hagen aufgewachsene Koloratursopranistin Anna Lucia Struck studierte seit 2013 an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln bei Prof. Brigitte Lindner und schloss ihren Bachelor 2017 mit Bestnote ab. Seit Herbst 2017 studiert sie den Master of Music Gesang. Schon im Alter von elf Jahren sang und spielte sie im Kinder- und Jugendchor, dann im Extra-Chor des Stadttheaters Hagen in zahlreichen Produktionen. Seit Mai 2016 ist Anna Lucia Struck Stipendiatin des Vereins „Yehudi Menuhin Live Music Now“.

Laura Pitz erhielt ihren ersten Klavierunterricht im Alter von sechs Jahren. Nach dem Abitur begann sie im Jahr 2012 ihre pianistische Ausbildung an der Hochschule für Musik und Tanz Köln bei Josef Anton Scherrer. Ein Studienjahr absolvierte sie zudem an der Universität Mozarteum in Salzburg. Laura Pitz war bereits in Konzerthäusern wie der Essener Philharmonie, der Bochumer Jahrhunderthalle, dem Cuvilliés-Theater München sowie beim Schleswig-Holstein-Musikfestival zu hören. Mehrfache 1. Bundespreise des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ zeichnen sie aus. Sie lehrt seit Anfang 2018 Klavier an der Kreismusikschule in Viersen; viele ihrer Schüler erhielten bereits mehrfach erste Preise beim Wettbewerb „Jugend musiziert“.