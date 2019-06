Kalkar Konzerte : Saxophon-Duo im Ratssaal

Saxophonistin Magdalena Lapaj, die bereits in St.Nicolai konzertierte, und die weissrussische Pianistin Elmira Sayfullayeva. Foto: Stadt Kalkar/Stadt kalkar

Kalkar Werke von Debussy, Bartok, Bedard und Ravel stehen auf dem Programm in Kalkar.

(RP) Im zweiten Konzert der Reihe widmen sich am Sonntag, den 16. Juni, um 17 Uhr zwei mehrfach preisgekrönte Musikerinnen Originalwerken für Saxophon und Klavier sowie Bearbeitungen klassischer Meisterwerke.

Die aus Polen stammende Saxophonistin Magdalena Łapaj, die bereits in St.Nicolai konzertierte, und die weissrussische Pianistin Elmira Sayfullayeva sind ein eingespieltes Team. Kennengelernt haben sie sich 2012 während ihres Musikstudiums an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln und seitdem musizieren sie zusammen.