Konzert : Harfe und Querflöte in St. Nicolai

Kalkar Karnevalskonzert am Sonntag mit Anna Hendriksen in Kalkar.

Die Harfenistin Ivana Mehlem studierte in ihrer Heimat Tschechien am Konservatorium im Kremsier sowie in Deutschland an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Als Preisträgerin diverser Musikwettbewerbe gewann sie u.a. den ersten Preis des Ungarischen Kammermusikwettbewerbs; ihre Orchestertätigkeit als Soloharfenistin begann sie bereits in ihrer Heimat an der Mährischen Philharmonie in Olmütz. Später wechselte sie an das Theater Hagen, das Theater Dortmund und schließlich an die Neue Philharmonie Westfalen. Ihre intensive Kammermusiktätigkeit mit verschiedenen Ensembles im In- und Ausland führte sie in viele renommierte Konzerthäuser, z.B. die Kölner Philharmonie und die Tonhalle Düsseldorf, Rudolfinum Prag, Teatro Communale di Bologna, und die Tonhalle Zürich. Zudem ist sie regelmäßig an Fernseh-, Rundfunk- und CD- Aufnahmen beteiligt.