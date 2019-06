Kalkarer in Russland : CD-Kassette zu Heinrich Neuhaus neu herausgegeben

Kalkar „Talent ist eine Mischung aus Leidenschaft und Intellekt“: Heinrich Neuhaus Anniversary Edition

Heinrich Neuhaus gilt als einer der bedeutendsten Klavierpädagogen des 20. Jahrhunderts; berühmt wurde er vor allem als Lehrer am Moskauer Konservatorium von Größen wie z.B. Emil Gilels, Swjatoslaw Richter und Radu Lupu sowie durch seine Veröffentlichung „Die Kunst des Klavierspiels“. Dass er bzw. sein Vater einer Kalkarer Klavierfabrikanten-Familie entstammt, ist mittlerweile bekannt. Aber dass Heinrich Neuhaus selbst als Interpret am Klavier eine herausragende Persönlichkeit war, entdeckt die Musikwelt außerhalb Russlands gerade neu. Bereits 2018 erschien anlässlich seines 130. Geburtstags beim Label Melodiya/NAXOS Deutschland Vertrieb eine (schnell ausverkaufte und nun wieder erhältliche) „Anniversary Edition“, auf der sogar unveröffentlichtes Material zu hören ist. Die Aufnahmen stammen alle aus Zeit zwischen 1946 und 1953; da war Neuhaus bereits über 60 Jahre alt.

Wohlbekannt sind seine darauf enthaltenen Interpretationen von Beethoven-Sonaten, von Brahms-Intermezzi, Schumanns „Kreisleriana“, Rachmaninoffs Preludes und Étude-Tableau sowie Chopins und Scriabins Klavierkonzerte. Hinzu kommen bislang unveröffentlichte Aufnahmen von Beethovens Klavier-Quartett Nr. 2 D-Dur und Anton Arenskys „Silhouettes“-Suite für zwei Klaviere op. 23. Das Besondere an den Aufnahmen: Beim Beethoven-Quartett sowie bei Mozarts Sonate für zwei Klaviere in D-Dur KV 448 spielt Heinrich Neuhaus mit seinem Sohn und ebenfalls berühmten Pianisten Stanislav Neuhaus.

Neuhaus passte in keinen Rahmen und keine Schubladen, er wollte nie einfach nur „durchschnittlich“ oder sentimental-romantisch sein. Das hört man deutlich in den Einspielungen. Virtuosität allein reichte ihm nicht, er wollte mit der Musik etwas ausdrücken, etwas „sagen“. Der Name Neuhaus steht so für leidenschaftliche Visionen, geistige Klarheit und eine unerschöpfliche, berührende Vorstellungskraft. Halbheiten gab es bei ihm nicht: Verstehen statt Profilieren war sein Vorgehen – „richtig“ sollte es klingen.

Empfindung war in seinem Spiel kein „Sentiment“, sondern galt der feinsten Abschattierung von Klangfarben und vor allem dem eigenen Schaffensprozess, dem er im Spiel mit seinem differenzierten Anschlag, dem behutsamen Gebrauch des Pedals, der Komposition in Relation zur Epoche, der Struktur und dem Idiom Leben gab. Neuhaus‘ Motto war: „Talent ist eine Mischung aus Leidenschaft und Intellekt.“ Jede Erkenntnis gilt so zugleich auch als Erlebnis in Musik; etwas, das man in den Einspielungen nun selbst nachempfinden kann. Das informative Booklet ist auf Englisch übersetzt.