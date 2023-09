Teilnehmer gesucht Neuer Chor für Jazz und Pop in Kleve gegründet

Aktuell arbeitet der Chor an dem Stück „Billy Jean“ von Michael Jackson, aber es sollen noch viele weitere dazu kommen. Denkbar sei auch „All of me“, das unter anderem von Frank Sinatra bekannt ist. „Ich bin offen, was die Liedauswahl angeht und nehme auch gerne Vorschläge von Chormitgliedern auf“, sagt die Chorleiterin. „Das Schöne am Jazz ist, dass man Lieder in unterschiedlicher Weise aufbereiten kann. Man kann sie ruhiger oder schneller gestalten oder mehrstimmig. Das hängt natürlich auch davon ab, welche Stimmen man besetzen kann, ob man beispielsweise einen Bass hat oder nicht. Wir werden sehen, was wir machen können, wenn die Positionen feststehen.“