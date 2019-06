Jazz-Kritik : Stehende Ovationen für Joscho Stephan

Foto: SJQ

Kleve Der in Mönchengladbach beheimatete Gipsy-Swing-Gitarrist Joscho Stephan hatte für seinen Auftritt im Rilano Hotel drei über viele Jahre bewährte Mitstreiter verpflichtet: seinen Vater Günter Stephan an der Rhythmusgitarre, Max Schaaf am Kontrabass sowie den famosen Geiger Sebastian Reimann.

Die ganz im Stil des Hot Club de France aufspielende Band begeisterte die zahlreichen Zuhörer von Anfang an durch enorme Spielfreude und mitreißenden Swing. Der Leader beeindruckte bei allen Stücken mit großer Virtuosität und viel Einfühlungsvermögen auf der akustischen Gitarre. Das große Vorbild Django Reinhardt nie verleugnend ist Joscho Stephan harmonisch wagemutiger und durchaus von moderneren Gitarristen beeinflusst. Erheiternd die während seiner ausgiebigen Soli verwendeten Zitate aus der Geschichte der Rockmusik (Deep Purple, Led Zeppelin).

Sehr humorvoll auch die Ansagen zu den jeweils nächsten Programmpunkten, die sich zu einem Gutteil aus dem Repertoire des Hot Club de France zusammensetzten. Das ruhig und gefühlvoll vorgetragene „Nuages“ war hierbei besonders stimmig. Daneben gab es mit Titeln wie „Caravan“ und „Take the A-train“ Ausflüge in die Zeit der Bigbands - „Honeysuckle Rose“ und „Sweet Georgia Brown“ erinnerten an die Dixieland-Ära.