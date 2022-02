Jan Andriesse im Museum Kurhaus : Ein Bild von den Farben des Lichts

Kuratorin Valentina Vlasic vor dem Farbspektrum des Tageslichts. Es ist ein Triptychon von Jan Andriesse. Foto: Matthias Grass

Kleve Ein Teil der Sammlungs-Präsentation im Museum Kurhaus Kleve ist eine Hommage an den 2021 im Sommer verstorbenen niederländischen Maler Jan Andriesse. Im Mittelpunkt steht ein Triptychon voller Licht.

Er liebte das Licht: Das Licht der Sonne, die morgens diffus schräg durch den Dunst schien, ihn später auflöste, klar und hell wurde, um am Abend wieder in einem leicht rötlichen Dunst zu versinken. Jan Andriesse hatte sein Atelier auf einem Hausboot in Amsterdam – nach drei Seiten verglast, viel Licht darin. Licht, das er so gerne auf seine Leinwände holte, so, wie er dieses Licht auf die Wände des Museums Kurhaus Kleve brachte, als er seine erste Einzelausstellung in Deutschland 2003 im Kurhaus präsentierte.

Es war hier ein Farbspiel unmittelbar auf die Wand gemalt entstanden, das Andriesse „Regenbogen“ nannte. Er hatte schon für das neue niederländische Parlament einen Regenbogen vorgeschlagen, so Kleves ehemaliger Museumsdirektor Guido de Werd. Einen Regenbogen mit Farben des Lichts und weichen Farbübergängen. Einen solchen Regenbogen sollte auch das Museum Kurhaus bekommen, dem Museum am Rande der deutschen Republik, mit dem Andriesse, der Niederländer, sich so verbunden fühlte.

Andriesse war Kosmopolit: Geboren in Indonesien, aufgewachsen in El Salvador und Kanada, das Studium der Künste in den Haag, dann wieder Kanada, dann New York. Seit den 1980er-Jahren lebte und arbeitete er wie ein Bohemien auf seinem Hausboot in Amsterdam, immer dem Licht auf der Spur. Wie es über die Leinwände in seinem Atelier zog, wie es sich im Wassers spiegelte oder einfach weiß und dunstig da war.

Andriesse malte es, das Licht. Fing es ein auf seinen Bildern, manchmal ein bisschen diffus, manchmal wie unter der Farbe leuchtend. Manchmal auch einfach nur wolkig weiß. So weiß, wie die Sachen, die er trug und die mit dazu beitrugen, dass er „de witte schilder“ genannt wurde, der weiße Maler. Der Niederländer starb im Alter von 71 Jahren im vergangenen August. Jetzt organisiert ihm das Museum Kurhaus Kleve eine Hommage. Es zeigt im Rahmen seiner Sammlungspräsentation „Original und Kontext“ im Oberlichtsaal die großen Werke Andriesses aus der Sammlung. In der Mitte steht sein fast acht Meter langes Triptychon, das „Farbspektrum des Tageslichts“ titelt. Der Niederländer malte die drei Leinwände 1997, die zusammen eben den Verlauf des Lichts im Gang der Sonne eines Tages festhalten.

Dazu gesellen sich weitere Bilder, darunter eines mit Kettenlinien als Reminiszenz an die Fibonacci-Zahlenreihe: So schneidet eine der am Rahmen aufgehängten Ketten, die über dem wolkig monochromen Weiß des großformatigen Gemäldes ihren Halbkreis zieht, eine auf die Leinwand gezeichnete Fibonacci-Schnecke. Die Schnecke steht für die Reihe des mittelalterlichen italienischen Gelehrten Leonardo Fibonacci aus dem Jahr 1202. Sie sollte das Wachstum einer Kaninchenpopulation beschreiben, die wiederum sinnbildlich für das Wachsen in der Natur stehen könnte. Die Reihe beginnt mit der Null, der zwei Einsen folgen, dann die Zwei. Sie vergrößert sich dann sprunghaft, weil immer die beiden letzten Zahlen der Reihe addiert werden. Fibonaccis Reihe ist unendlich, so wie der imaginäre Kreis der Kettenglieder, von dem ein Ausschnitt über einer der beiden weißen Leinwände liegt.

In dem kleinen querformatigen Katalog, der 2003 zur Klever Ausstellung erschien, wird ein Atelierbesuch beschrieben und Andriesse dabei zitiert, dass alle Farben des Lichtspektrums sich auf der Palette gemischt eigentlich in ein schmuddeliges Schwarz verändern. Also vermied er, sie zu mischen, wie die Bilder seiner Ausstellung zeigen. Schließlich sei es Andriesse gelungen, wie ein Prismenschleifer zu arbeiten und Farben sichtbar zu machen, in dem er das Licht bricht, heißt es weiter in dem Katalog.

Gegenüber Andriesses abstrakten Landschaften aus Licht, seinen Blicken aufs Wasser, hängen die Bilder des amerikanischen Pop-Art-Künstlers Alex Katz. Was auf den ersten Blick widersprüchlich aussieht, ist bewusst angeordnet: Andriesse war ein großer Verehrer von Alex Katz. Im Oberlichtsaal läuft auch das Video, das ein Interview von Andriesse mit seinem Idol Katz zeigt.