Bedburg-Hau-Moyland : Mit der U-Bahn durch die Schlosskapelle

Tropfen von der Decke und eine spezielle Fahrt mit der U-Bahn: Die Kapelle von Schloss Moyland mit den Meistermann-Fenstern. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau-Moyland „In Flagranti“ heißt die neue Ausstellung im Museum Schloss Moyland im Rahmen der Reihe der Interventionen. Isabella Fürnkäs hat dabei die Kapelle von Schloss Moyland in eine spannende Rauminstallation verwandelt.

Hände fingern am Smartphone herum, Daumen tippen Schriftzeichen in das Display, eine Gürtelschnalle zieht durchs Bild, die Knöpfe einer Jacke. Die Menschen stehen eng an eng in einer U-Bahn. Man sieht keine Gesichter, keine Augen, keine Mimik. Die Mimik sind die Hände, die das Smartphone wie einen Handschmeichler bewegen, ihm Informationen entlocken oder Informationen an unbekannte Dritte eingeben. Man sieht auch keinen Ort und keine Stunde. Faktisch ist es eine U-Bahn in Tokio, in der die in Berlin und Düsseldorf lebende und arbeitende Künstlerin Isabella Fürnkäs den 18-Minuten-Film gedreht hat. Ein Film ohne Anfang und Ende, ein „ausschnitthaftes Fragment“, wie Fürnkäs ihn bezeichnet. Ein Fragment, das den Betrachter hineinreißt in die Enge des Abteils und der Körper, die sich dicht an dicht entlang der Sitze und Halteschlaufen reihen. Es sind nicht die Gesichter, die hier vom Gemütszustand der Menschen erzählen, er lässt sich an den Händen ablesen.

Mit Kaffee, Tusche und Bleistift aufs Papier gesetzt. Eine der Miniaturen im Goldrähmchen. RP-Foto: mgr Foto: Matthias Grass

Fürnkäs, die 1988 in Tokio geboren wurde, später in Zürich und Düsseldorf studierte und heute auch in Berlin lebt, machte das Stück Film vor einigen Jahren mit ihrer Kamera, die sie wie eine alte Rolleiflex vor den Bauch hielt und damit durch die U-Bahn ging. Jetzt hat sie den Loop als Dauerschleife in einer Ausstellung für Museum Schloss Moyland eingebaut, die am Freitag, 14. Oktober, eröffnet wurde.

Info Einblicke in die zeitgenössische Kunst Berlin Masters Als Stipendiatin des Förderprogramms Berlin Masters 2022 verbrachte Isabella Fürnkäs im Rahmen der Schliemann Residency sechs Wochen in Saint-Remy-de-Provence. Dort entwickelte sie unter anderem die neue Videoinstallation für das Museum Schloss Moyland. Interventionen Mit den „Interventionen“ hat Museumsdirektorin Antje-Britt Mählmann ein neues Ausstellungsformat für Schloss Moyland entwickelt, das kleine Einblicke in die aktuelle Arbeit von zeitenössischen Künstlern bieten soll.

Fürnkäs arbeitet dabei in Moyland nicht nur mit dieser Videoinstallation. Die Multimedia-Künstlerin verwandelt mit ihrer Installation den Raum, lädt ein zur Fahrt mit der U-Bahn durch die Schlosskapelle: Mit bewegten Video-Bildern, die auf eine kreisrunde Fläche inmitten des Raums projiziert werden, mit filigranen Glastropfen, die rubinrot unterlaufen durch den Raum zu schweben scheinen. Und mit feinen Handzeichnungen und Objektblättern, die als gerade mal handtellergroße Miniaturen in blattgoldverzierten Rähmchen in den beiden Nischen der Kaplle wie wertvolle Devotionalien verwahrt sind.

Auf diesen Zeichnungen tauchen auch Gesichter auf – wie ein über das Format vergrößertes Bild, das nur Augen, Nase und Mund rahmt. Andere abstrakte, titellose Bildchen sind mit Kaffee, Farbe und Ölkreide gezeichnet. Die Augen, die mit dünnem weichen Bleistiftstrich aufs Blatt gesetzt sind, titeln hingenen „Der Blick der Erkenntnis“.

Die gläsernen Tropfen hat Fürnkäs selber in Witten in einer Glasmanufaktur geblasen und eingefärbt. Sie sind unterschiedlich groß, es gibt schmale, durchsichtige, fast komplett blutrote, die an feinen Fäden von der Decke hängen und dem Raum einen neuen Klang geben, teils als Glaswerke auch mit den starkfarbigen Fenstern von Meistermann korresponieren. Sie alle sind mit krakeliger Schrift bezeichnet, erzählen von der Rage, von den Versprechen, den Geheimnissen und den Risiken. „In Flagranti“ wurden sie in ihrem Fall von der Decke festgehalten und in der Bewegung mit ihrer Botschaft eingefroren, „In Flagranti“ titelt auch die Ausstellung. Sie fügt die drei Elemente Film, Glas, Zeichnung hier zu einer in sich geschlossenen Installation. Die soll auch zur Kontemplation in der Kapelle einladen, zum sich Versenken in den bewegten Bildern, in die Stille der Tropfen und die vermeintliche Kostbarkeit der „Devotionalien“ in den Goldrähmchen.