Im Haus van der Grinten Alicia Kremser ist die neue Residenz-Künstlerin für Kranenburg

Kranenburg · Alicia Kremser arbeitet drei Monate im Haus van der Grinten an einer Installation am Rütterswall. Zusammen mit Kulturraum Niederrhein und Borderland-Residencies teilt sich der Katharinenhof das Stipendium. Was es zu sehen gibt.

27.12.2022, 05:15 Uhr

Alicia Kremser im ehemaligen Haus van der Grinten in Kranenburg. Die Künstlerin arbeitet jetzt drei Monate als „Artist in Residence“ in Kranenburg. Die Schaukel ist Teil einer Installation. Foto: Markus van Offern (mvo)