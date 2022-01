Thema Suizid : Virtueller Museumsbesuch im Gocher Goli

Im Gocher Goli Theater wird virtuell durch eine Ausstellung geführt. Dirk Pörschmann, Direktor des Museums für Sepulkralkultur in Kassel, wird die Schau „Suizid – Let‘s talk about ist“ zeigen. Foto: Goli

Goch Die Ausstellung „Suizid – Let’s talk about it!“ wird am Freitag, 18. Februar, ab 19 Uhr, in Form eines virtuellen Museumsbesuchs betrachtet. Im Mittelpunkt der Schau steht das selbst gewählte Lebensende. Dirk Pörschmann führt durch eine Sammlung, die im Museum für Sepulkralkultur in Kassel präsentiert wird.

Jeder kennt jemanden, der damit zu tun hat. Da sind Menschen, die es versucht haben, Angehörige, die aus dem Grübeln nicht herauskommen, Patienten, die keine anderen Wege aus ihrem Leid mehr sehen können, die Gesellschaft, die es mit Vorurteilen belegt, Gesetzgeber, die es regeln, Vereine, die es unterstützen.

Um dieses „es“ geht es in der Veranstaltung, die, gefördert von der Freimaurerloge „Zu den drei ehernen Säulen“, dem Museum für Sepulkralkultur und der Museum Virtuell, im Goli Theater in Goch stattfindet.

Am Freitag, 18. Februar, 19 Uhr, wird darüber geredet: „Suizid – Let’s talk about it!“, es ist das Thema und die Aufforderung, dieses omnipräsente Thema aus dem Schatten der Gesellschaft ins Licht zu rücken. In ein Licht, das interdisziplinär beleuchtet, was es eigentlich mit Suizid und Suizidalität auf sich hat, was sie für Betroffene und die Gesellschaft bedeuten können. Es ist Ausstellung, die virtuell gezeigt wird, und sich mit dem Thema beschäftigt. Präsentiert werden Informationen, Anregungen, Herausforderungen und Chancen, die einen gesellschaftlichen und persönlichen Umgang mit dem Suizid reflektieren. Mit Blick auf die Kunst- und Kulturgeschichte, Geistes- und Sozialwissenschaften und die Medizin, ist es Ziel, eine öffentliche Kommunikation zum Suizid zu forcieren.

Die aktuelle Ausstellung im Museum für Sepulkralkultur in Kassel hat in dreijähriger Vorbereitung eine Plattform geschaffen, in der Künstler und Betroffene zu Wort kommen. Zudem wird ein Wissens- und Forschungsstand aus Medizin, Gesetz, Sozial- und Geisteswissenschaft vermittelt. Ein über 300-seitiges Buch, das mit fachlichen Beiträgen, Interviews und Texten zur Kunst mehr als ein Ausstellungskatalog leistet, ist begleitend zur Ausstellung erschienen. www.museum-virtuell.com, die zurzeit modernste Plattform für virtuelle Museumsbesuche, verleiht einmal im Jahr einen Ausstellungspreis für herausragende und gesellschaftlich relevante Präsentationen in Museen. Im Goli Theater wir dieser Preis von Schauspieler Hendrik Duryn (Der Lehrer, RTL) verliehen. „Es ist uns sehr leicht gefallen, diese Ausstellung unter den nominierten Preisträgern auszuwählen“, sagt Geschäftsführer Dirk Leiber und ergänzt: „Wir vermitteln sehr viele virtuelle Museumsbesuche an Serviceclubs, Seniorenheime und Vereine, um Museen in der Coronazeit zu unterstützen. Es gibt sogar Museen, die ihre Eintrittsverluste dadurch kompensieren konnten.“ Doch würde das Museum für Sepulkralkultur mit dieser Ausstellung bisher so gut wie gar nicht ausgewählt. Als wolle man sich mit diesem Thema den Abend nicht verderben lassen, gerate die Auswahl meist in Richtung Kunst, Technik, Geschichte…, so Leiber. „Es war für das Museum nicht einmal möglich eine Schirmherrschaft zu finden. Vor allem die Qualität und die gesellschaftliche Relevanz der Ausstellung haben uns ermutigt, den Preis für das Jahr 2021 an das Museum für Sepulkralkultur zu vergeben.“

Im Goli Theater wird Museumsdirektor Dirk Pörschmann virtuell durch das 400 Kilometer weit entfernte Museum führen, so als wäre der Besucher direkt vor Ort. Anschließend können Fragen gestellt und diskutiert werden. Psychiater und Gutachter für Suizidfälle Wolfgang Komhard ist auf der Bühne vor Ort und wird sein Wissen beisteuern. In einer Zeit, in der durch Corona viele Existenzen bedroht sind, Sinnfragen und Depressionen häufiger werden, ist die Information, bei welchen Organisationen man sich Hilfe holen kann, wichtig.

Mit diesem ganz neuen Format „Museum im Kino“, wird das Goli Theater technisch in die Lage versetzt, auch jedes andere virtuell verfügbare Museum in Goch zu präsentieren. „Wir sind gespannt, wie es angenommen wird und freuen uns bei positivem Verlauf darauf, weitere Museen in unserem Haus zu präsentieren,“ erklärt Wenzel Kohl vom Betreiberverein des Theaters.