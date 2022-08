Kleve : Alter Blick auf Kleve neu bei Koekkoek

Kleve Das B.C. Koekkoek-Haus hat ein Gemälde des Malers der niederländischen Romantik Hendrik Lot angekauft. Das Bild aus dem Jahr 1850 zeigt die Schwanenburg und die Stiftskirche auf den Klever Höhen.

Heraus aus der Stadtansicht sticht ein schneeweißes Gebäude: Es ist der Atelierturm des niederländischen Malerfürsten Barend Cornelis Koekkoek, darauf schlank auch zu erahnen die Göttin Minerva - die wieder seit ein paar Jahren auch über der modernen Stadt thront. Rechts und links verliert sich das Gemälde dann in der Weite der Landschaft. Das Bild des 1878 in Düsseldorf gestorbenen Malers Hendrik Lot misst 64 mal 91 Zentimeter und ist ab jetzt im Gartensaal von Haus Koekkoek zu sehen.

„Diese einmalige historische Ansicht der Stadt Kleve konnte der Freundeskreis Museum Kurhaus und Koekkoek-Haus Kleve für unser Haus aus dem Kunsthandel erwerben“, freute sich jetzt Ursula Geisselbrecht-Capecki, die künstlerische Leiterin des Spezialmuseums für niederländische Malerei der Romantik und vor allem der Malerei von Barend Cornelis Koekkoek. Den Blick, den der Maler Hendrik Lot noch auf die Stadt auf dem Hügel hatte, sei durch ihre Erweiterung im Laufe der Zeit verbaut und verdeckt worden, beschreibt Geisselbrecht-Capecki die Szene weiter. „Der Maler stand unweit des Spoykanal-Ufers, wo sich später die Klever Industrie, Hafen und vor einigen Jahren die Hochschule Rhein-Waal ansiedelten“, so die Kunsthistorikerin. Und fügt an: „Charakteristisch und Merkmal der Malerei Lots sind die weidenden Rinder im Vordergrund“. Es seien aber auch einige Gebäude auf dem Bild zu sehen, die noch auf ihre Zuordnung warten, wie links ein mächtiger Hof oder rechts ein heller Bau wie das Kurhaus, sagt Geisselbrecht-Capecki und freut sich auf Tipps.

Hendrik Lot malte die romantische Ansicht Kleves in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und nicht nur, weil er Schüler Koekkoeks in der Stadt war, leuchtet dessen Atelierturm heraus: Vielleicht auch als Zeichen einer neuen Zeit, als Zeichen für die Kunst. Der 1822 in Arnheim geborene Lot ist ein Maler der Klever Romantik, zog 1840 nach Alkmaar und war zeitweise Zeichenlehrer am Gymnasium in Wesel.