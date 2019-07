Haus Koekkoek Kleve : Technische Paradiese in der Karikatur

Technische Paradiese in der Karikatur

Kleve Neue Ausstellung im Klever Künstlerhaus im September

Das Dampfpferd hat abgehoben und reitet über die alte Stadt Kleve, als morgens um sieben die Welt noch in Ordnung war. Mit einer wunderbaren Montage macht Ursula Geisselbrecht-Capecki vom Klever B.C. Koekkoek-Haus auf die kommende Ausstellung neugierig. Sie kombinierte die Zeichnung eines unbekannten Künstlers mit einer Radierung des früh verstorben Heinz Lamers, dem Bruder von Hanns Lamers. Die zeigt Kleve um 1920 mit der Kulisse von Burg und Stiftskirche und einem Hafen mit altem Kran und den Masten von Schiffen. Denn, wie das neue Faltblatt vom Klever Haus Koekkoek kündet, wird sich die nächste Ausstellung dort mit Utopien befassen. Besser gesagt, mit der Karikatur davon: Ab 8. September heißt es nämlich „Technische Paradiese. Die Zukunft in der Karikatur des 19. Jahrhunderts“. Und das in dem Haus des Künstlers, der ein großer Skeptiker der technischen Neuerungen war. Traumhaft.