Hans Kwakkernaat in Kleve Jazz-Konzert im Zeichen des großen Vorbilds

Das gesamte Konzert war Kwakkernaats Vorbild Oscar Peterson gewidmet und begann mit Stücken wie „When lights are low“, „Falling in love with love“ und „Tenderly“. Zunächst noch sehr verhalten, produzierten Piano, Bass und Gitarre elegant swingenden Jazz. Das änderte sich mit Hinzunahme des Drummers Wim de Vries: Die mit viel Freude musizierende Formation nahm nun erheblich Fahrt auf, wobei Gitarrist Joost Zoeteman durch sehr gelungene Soli auf sich aufmerksam machte. Nach dem zupackenden „Blues for H.G.“ folgte mit „You look good to me“ ein weiteres, ruhigeres Stück aus dem Peterson Repertoire. Dann aber wurden mit dem in halsbrecherischem Tempo vorgetragenen Titel „The lady is a tramp“ alle Register gezogen. Schlagzeuger de Vries bekam hier sein Feature und wusste es mit viel Einfallsreichtum zu nutzen.