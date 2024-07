Von Abenteuer bis leichte Lektüre Unsere 14 Büchertipps für den Sommerurlaub

Der Urlaub steht vor der Tür, der Koffer ist beinahe fertig gepackt. Das einzige, was noch fehlt: ein gutes Buch. Denn auch am Strand oder am Pool lässt es sich in der Sonne mit einer Lektüre gut aushalten und entspannen. Natürlich eignet sich nicht jedes Buch gleichermaßen für jeden Urlaub, sagt Sigrun Hintzen von der gleichnamigen Buchhandlung in Kleve. Ihr Lieblingsbuch ist zum Beispiel „Marseille 1940“, das sich wie ein Krimi liest. Historiker würden es lieben, sagt sie. Aber im Urlaub wolle man abschalten, da möchte nicht jeder mit solchen Themen wie Krieg konfrontiert werden. Ein Buch ist der ideale Begleiter für den Urlaub, ergänzt ihr Kollege Eckard Erdmann. Man könne richtig eintauchen, ohne das einem „abends der Kopf davon raucht“. Welches man selbst für gut befindet oder mit in den Urlaub nehmen will, sei ganz individuell. Gute Bücher sind die, die gerne und viel gelesen werden.