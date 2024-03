Event für den guten Zweck Großer Andrang bei Frauenfilmnacht in Kleve

Die Frauen-Filmnacht in den Tichelpark Cinemas hat im zehnten Jahr in Folge hunderte Frauen aus dem Klever Land ins Kino gelockt. In diesem Jahr ließ sich das Unternehmerinnenforum Niederrhein, das die Filmnacht organisiert, etwas anderes einfallen als üblich. Sonst konnten die Frauen aus mehreren Filmen in den kleinen Säälen auswählen. Diesmal gab es nur einen Film im großen Saal mit 400 Plätzen. Wie immer kündigten die Veranstalter den Film vorher nicht an, wie immer waren die Karten schnell vergriffen.