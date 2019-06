Goch : Hart an der Grenze mit „Herr Schröder“ und „Wildes Holz“

Goch-Viller Das Kabarett „Hart an der Grenze“ in der Viller Mühle

(RP) Hart an der Grenze, Kabarett aus dem Sacklager heißt es wieder in der Viller Mühle: Am Mittwoch, 19. Juni, 20 Uhr (Einlass: 18.45 Uhr). Hart an der Grenze des politisch Korrekten geht es zu, wenn Gastgeber Wilfried Schmickler und Gernot Voltz alias Herr Heuser Gäste einladen, um gemeinsam die Ereignisse des vergangenen Monats satirisch Revue passieren zu lassen