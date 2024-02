„Alles Museum 3“ So ist die Schau israelischer Künstler im Museum Goch

Doro ist zart, verletzlich, ihr Schädel ist rasiert, nur die dunklen Stoppeln in der Kopfhaut erinnern an ihre Haarpracht. Ein dicker, unförmiger Pullover verhüllt ihren Oberkörper. Hieße sie nicht Doro, könnte es auch ein junger Mann sein, der dort als Büste auf dem niedrigen Podest steht. Es ist eine Büste des israelischen Künstlers Gil Shachar, der in Duisburg lebt und jüngst international mit der Skulptur eines Buckelwals Furore machte, den er abgoss und so ein Ebenbild des Meeressäugers erhielt. Doro, die der Gocher Museumschef Stephan Mann nach der Ausstellung für die Gocher Sammlung gewann, gehört seit Jahren zu den Aushängeschildern des Museums Goch. Inzwischen hat das Museum weitere Shachar-Porträts von Menschen, hauchzart, fein, verletzlich. Mit geschlossenen Augen in sich gekehrt stehen sie auf dem Podest, spielen einerseits mit dem Jahrtausende alten Prinzip Büste, wie sie andererseits in ihrer politischen Aussage auf gegenwärtige Ereignisse reagieren: So gemahnt jetzt Doros Verletztlichkeit an den Überfall der Hamas auf Kibbuzim und das Supernova-Festival.