Neuer Kalender der artconnection Jeden Monat ein neues Kunstwerk

Die zwölf Kalender-Blätter sind zu Blöcken gefügt und auf den Karton gesetzt, der sie hält. Die Blöcke müssen dann mit einem Gewebestreifen an das Doppelpassepartout befestigt werden. Das Passepartout-Deckblatt des Kalenders ist so geschnitten, dass unten die Monate in bauchiger Holzletterschrift zu lesen sind, gerahmt von der Jahreszahl in mageren Ziffern. 2024 steht da. Darunter in einer Reihe die Wochentage und die Daten, darüber das Bild. Zuletzt wird jeder Kalender in Packpapier geschlagen.