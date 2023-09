Neuer Bildband erschienen Was ein Fotograf vom Niederrhein in der Ukraine erlebte

Als am 24. Februar 2022 russische Truppen mit der Invasion der Ukraine beginnen, verfolgt Frank Thon wie viele andere in Deutschland fassungslos das Geschehen in den Nachrichten. Er engagiert sich vor Ort, sammelt Hilfsgüter – und fühlt sich am Ende doch hilflos. Als im September des gleichen Jahres CDU-Chef Friedrich Merz im Zusammenhang mit den geflüchteten Menschen aus der Ukraine von „Sozialtourismus“ spricht, wird Thon, selbst kommunaler SPD-Politiker, wütend. „Ich dachte mir: Man sollte ein Foto eines der unzähligen zerstörten Gebäude in der Ukraine in Originalgröße auf einer Hausfassade hier in Deutschland abbilden“, sagt er. Der junge Vater fasst einen Entschluss: Er macht es selbst.