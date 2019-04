Stringtime in Goch : Stringtime startet mit Kammermusik

Goch Das Eröffnungskonzert im Kastell machte Lust auf mehr. Weitere Konzerte folgen.

Als Aushängeschild für die Stadt Goch lobte Bürgermeister Ulrich Knickrehm die „Stringtime Niederrhein“ in seiner Begrüßungsrede. Ein starkes positives Signal für die hochkarätige Jugend-Streicherakademie, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. Wie jedes Jahr machte das Eröffnungskonzert im Kastell Lust auf mehr, im Laufe der Woche gab und gibt es weitere Konzerte in Goch sowie erstmals auch an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve.