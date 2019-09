Konzerte der Stadt Kleve : Ein ausgesprochen gut gelauntes Blech

Kleve „German Hornsound“ eröffnet die Klever Konzertsasion in der Stadthalle

Ein glänzender Einstieg in die neue Konzertsaison: Mit dem renommierten Hornisten-Quartett „german hornsound“ und 16 Jungen Blechbläsern NRW standen Profis und ausgewählte Jungmusiker zusammen auf der Klever Bühne. Für diesen Zusammenschluss war das erste Reihenkonzert in Kleve die Premiere; es lockte zahlreiche Besucher an und führte in einem großen Bogen von Musik der Renaissance bis zur heutigen Filmmusik. Ein unterhaltsamer Genre-Mix mit speziellen Arrangements fürs Blech, dem es grundsätzlich an nichts fehlte – vor allem nicht an guter Laune. Dafür sorgten auch die Moderationen zwischen einem der Profis und einem der Nachwuchsmusiker, jeweils schmissig mit dem Jingle aus „Back to the future“ – dem Motto des Abends – eingeläutet.