Zehn Blätter in der Mappe Galerist Klaus Ebbers aus Kranenburg stellt Trilogie fertig

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – die drei Grundsätze der französischen Revolution hat der Kranenburger Galerist Klaus Ebbers genommen, um ein Mappenwerk herauszugeben. Jetzt ist als dritte Mappe „Egalité“ erschienen. Damit ist das Mappenwerk abgeschlossen. In allen hat Ebbers, wie in „Liberté“ und „Fraternité“, die beide 2021 herauskamen, in freien Motiven gedankliche Sentenzen abstrakt in die Linoleum-Platten geschnittenen.