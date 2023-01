Neue Ausstellung Galerie in Kalkar zeigt Autos, Cartoons und Comics

Darf man 2023 noch Pin-ups malen wie in den 1940er und 1950er Jahren, wie sie im Zweiten Weltkrieg die Nasen der Bomber zierten und in der Nachkriegszeit die Seiten einschlägiger Magazine? Darf man Frauen heute noch so zeichnen wie Alberto Vargas sie für den Playboy zeichnete? „Ja, natürlich. Jetzt erst recht“, sagt Marcel Heuveling Derijks mit Blick auf die leichtbekleideten üppigen Damen in typischer Pose an den Wänden in einem der Ausstellungsbereiche der Galerie am Markt „studio 20.21“ in Kalkar. Man müsse die politische Korrektheit und soziale Erwünschtheit provozieren, fügt er an.