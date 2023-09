Ausstellung in Kalkar Galerie am Markt zeigt elf Künstler aus Deutschland und Holland

Das Gesicht aus Stein schaut versonnen in den Raum, Stühle um den runden Tisch warten auf die Teilnehmer der Konferenz und eine junge Dame trägt einen roten Hut: Es sind Bilder und Skulpturen vom Menschen und seiner Umgebung, die die Galerie Studio2021 in Kalkar am Markt ab Samstag, 2. September, zeigt. (Eröffnung 17 Uhr). Es ist ein Projekt von elf Künstlern aus Deutschland und den Niederlanden, die eint, dass sie keine Kunstakademie besucht haben und mit der Kunst zunächst einmal „nur“ ihrem Hobby frönen. Die sich aber in Workshops und Sommerakademien fortgebildet haben und dort beschlossen, ihre Kunst auch einmal im Rahmen einer Ausstellung in einer Galerie zu zeigen. Als deutsch-niederländisches Projekt.