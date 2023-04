Junge Künstler Freundeskreis holt Kalle Kids ins Museum Kurhaus

Sie lud die Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren am ersten Ferientag in die Wunderkammer des Museums – und alle kamen wieder, um in die Welt der Kunst und Künstler einzutauchen. Zusammen erlebten die Ferienkinder die Tierwelt: zunächst im Klever Tiergarten, dann im Museum bei den Tierskulpturen Ewald Matarés. „Vom Greifbaren zum Abstrakten“, so der Titel des Projekts, das vom Freundeskreis Klever Museen initiiert und gesponsert wurde. Die Kinder vertieften sich ins Schauen, Verstehen und vor allem ins eigene Gestalten.